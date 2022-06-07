МВД России объявило в розыск писателя Дмитрия Глуховского по статье Уголовного кодекса.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости ответ на запрос в ведомственной базе разыскиваемых.

О том, по какой именно статье разыскивают писателя, не сообщается.

Российский писатель Дмитрий Глуховский известен по сериям книг «Метро», а также произведениям «Пост» и «Текст».

Ранее в МВД объявили в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова. Сам ресурс был заблокирован Роскомнадзором в марте.