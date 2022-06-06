МВД объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова

Главный редактор сайта Аgentura.ru Андрей Солдатов объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости заявление.

Информации, о какой именно статье УК идёт речь, не приводится.

По данным агентства, сайт Аgentura.ru специализировался на деятельности спецслужб, ресурс был заблокирован Роскомнадзором в марте.

В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах.