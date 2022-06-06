МВД объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова
- РИА Новости
«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости заявление.
Информации, о какой именно статье УК идёт речь, не приводится.
По данным агентства, сайт Аgentura.ru специализировался на деятельности спецслужб, ресурс был заблокирован Роскомнадзором в марте.
В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах.