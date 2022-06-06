МВД объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова

Короткая ссылка
Главный редактор сайта Аgentura.ru Андрей Солдатов объявлен в розыск по статье Уголовного кодекса. Об этом свидетельствуют данные базы розыска МВД России.
МВД объявило в розыск главного редактора сайта Аgentura.ru Андрея Солдатова
  • РИА Новости

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», — приводит РИА Новости заявление.

Информации, о какой именно статье УК идёт речь, не приводится.

По данным агентства, сайт Аgentura.ru специализировался на деятельности спецслужб, ресурс был заблокирован Роскомнадзором в марте.

В мае Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Веронику Белоцерковскую по делу о распространении фейков о российских вооружённых силах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить