Депутат Нифантьев назвал поддержку отечественных брендов правильной мерой

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о выделении 500 млн рублей на поддержку продвижения отечественных брендов.

По мнению парламентария, выделение средств государством — «очень правильная и своевременная мера».

«Она даст возможность нашим производителям через средства массовой информации стать известными широкому кругу потребителей», — уточнил Нифантьев.

Он также отметил, что по его мнению, 500 млн рублей — только начало «масштабной кампании по продвижению отечественных брендов».

«Сейчас с уходом с рынка многих иностранных компаний для российских брендов, в том числе совсем небольших компаний, открыто окно возможностей, чтобы быстро и ярко заявить о себе, а государство будет всячески этому способствовать, предлагая новые меры поддержки», — заключил собеседник RT.

Ранее Мантуров заявил, что власти России впервые просубсидируют поддержку продвижения отечественных брендов.

Он отметил, что будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов.