Депутат Нифантьев назвал поддержку отечественных брендов правильной мерой
По мнению парламентария, выделение средств государством — «очень правильная и своевременная мера».
«Она даст возможность нашим производителям через средства массовой информации стать известными широкому кругу потребителей», — уточнил Нифантьев.
Он также отметил, что по его мнению, 500 млн рублей — только начало «масштабной кампании по продвижению отечественных брендов».
«Сейчас с уходом с рынка многих иностранных компаний для российских брендов, в том числе совсем небольших компаний, открыто окно возможностей, чтобы быстро и ярко заявить о себе, а государство будет всячески этому способствовать, предлагая новые меры поддержки», — заключил собеседник RT.
Ранее Мантуров заявил, что власти России впервые просубсидируют поддержку продвижения отечественных брендов.
Он отметил, что будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов.