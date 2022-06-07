Депутат Нифантьев назвал поддержку отечественных брендов правильной мерой

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с RT прокомментировал заявление главы Минпромторга Дениса Мантурова о выделении 500 млн рублей на поддержку продвижения отечественных брендов.

По мнению парламентария, выделение средств государством — «очень правильная и своевременная мера».

«Она даст возможность нашим производителям через средства массовой информации стать известными широкому кругу потребителей», — уточнил Нифантьев.

Он также отметил, что по его мнению, 500 млн рублей — только начало «масштабной кампании по продвижению отечественных брендов».

«Сейчас с уходом с рынка многих иностранных компаний для российских брендов, в том числе совсем небольших компаний, открыто окно возможностей, чтобы быстро и ярко заявить о себе, а государство будет всячески этому способствовать, предлагая новые меры поддержки», — заключил собеседник RT.

Ранее Мантуров заявил, что власти России впервые просубсидируют поддержку продвижения отечественных брендов.

Он отметил, что будет выделено в пилотном режиме пока 500 млн рублей на продвижение в СМИ, в первую очередь на телевидении, российских брендов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить