В Ярославской области завели дело по факту убийства 18-летней студентки

В Ярославской области завели уголовное дело по факту убийства 18-летней студентки.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Тело девушки нашли на берегу реки в городе Гаврилов-Яме. По предварительным данным, студентку могли задушить.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что погибшая родом из Гаврилов-Яма, она училась в переславском колледже, а домой приехала на выходные, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летнего школьника в Нижнем Новгороде.