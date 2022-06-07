В Ярославской области завели дело по факту убийства 18-летней студентки

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В Ярославской области завели уголовное дело по факту убийства 18-летней студентки.
В Ярославской области завели дело по факту убийства 18-летней студентки
  • © Пресс-служба СК РФ

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.

Тело девушки нашли на берегу реки в городе Гаврилов-Яме. По предварительным данным, студентку могли задушить.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что погибшая родом из Гаврилов-Яма, она училась в переславском колледже, а домой приехала на выходные, передаёт kp.ru.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту убийства 12-летнего школьника в Нижнем Новгороде.

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