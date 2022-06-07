Дошкольникам могут разрешить бесплатный проезд в электричках

В России предложили привести к единообразию законодательные нормы о проезде в транспорте детей в возрасте до семи лет.

Отмечается, что в Уставе железнодорожного транспорта предлагают закрепить право пассажиров бесплатно провозить детей в возрасте до семи лет включительно в электричках без предоставления отдельного места для сидения.

В настоящее время право на бесплатный проезд в пригородном транспорте есть у детей до пяти лет.

Для школьников билеты на электричку продаются с 50% скидкой в большинстве регионов. В 48 регионах родители детей с пяти до семи лет могут оплачивать их проезд со скидкой, а в остальных — платят полностью, говорится в пояснении к документу.

Как пишет «Парламентская газета», соответствующий законопроект планируют рассмотреть на пленарных заседаниях Госдумы.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Москве до 90 дней увеличили срок пополнения проездных для школьников и студентов.