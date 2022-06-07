Прокуратура и СК проводят проверку после хлопка газа в квартире в Богородске
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
ЧП произошло утром 7 июня на улице Чернышевского. Предварительно, в одной из квартир через некоторое время после ремонта и установки газового оборудования произошёл хлопок.
В момент происшествия в помещении никого не было. Пострадали двое жильцов из соседней квартиры — женщине и ребёнку потребовалась помощь медиков.
По сообщениям ИА «Время Н», ребёнок был госпитализирован с признаками отравления дымом.
СК также начал проверку.
Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в результате хлопка газа в частном доме в Туапсе пострадали семь человек.