Прокуратура и СК проводят проверку после хлопка газа в квартире в Богородске

Нижегородская прокуратура начала проверку после инцидента с хлопком газа в многоквартирном доме Богородска.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ЧП произошло утром 7 июня на улице Чернышевского. Предварительно, в одной из квартир через некоторое время после ремонта и установки газового оборудования произошёл хлопок.

В момент происшествия в помещении никого не было. Пострадали двое жильцов из соседней квартиры — женщине и ребёнку потребовалась помощь медиков.

По сообщениям ИА «Время Н», ребёнок был госпитализирован с признаками отравления дымом.

СК также начал проверку.

Ранее пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что в результате хлопка газа в частном доме в Туапсе пострадали семь человек.