В Петербурге рассказали, как город украсят к 350-летию со дня рождения Петра I

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В Санкт-Петербурге рассказали, как город украсят к 350-летию со дня рождения Петра I.
В Петербурге рассказали, как город украсят к 350-летию со дня рождения Петра I
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Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации.

Более 35 адресов в восьми районах получат праздничное оформление к 9 июня (дню рождения императора) и к 12 июня (Дню России).

Всего планируется установить 1153 флага, тематических композиции, баннера и панно.

Основой элементной композиции станет логотип 350-летия со дня рождения Петра I на основе его монограммы, атрибутика армейских и морских знамён и штандартов Петровской эпохи, портретные изображения императора и гравюры картин из собрания Эрмитажа.

Ранее «Невские новости» сообщили, что посвящённая Петру I выставка на Марсовом поле в Петербурге будет работать с 9 июня по 9 августа.

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