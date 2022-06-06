СПбГУ откроет представительство в Южной Корее

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Санкт-Петербургский государственный университет откроет представительство в Университете Тэджин в Южной Корее.
СПбГУ откроет представительство в Южной Корее
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу СПбГУ.

«Сегодня [СПбГУ] классический, многопрофильный университет, в котором представлены практически все направления научных исследований, и я считаю, что это станет хорошей основой для организации плодотворного сотрудничества с Университетом Тэджин», — заявил заместитель ректора по международной работе СПбГУ Сергей Андрюшин.

Университет Тэджин был открыт в 1992 году. Там обучаются около 11 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что Роспатент и ЮФУ будут сотрудничать в IT-сфере.

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