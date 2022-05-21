Роспатент и ЮФУ будут сотрудничать в IT-сфере

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В Таганрогском кампусе Южного федерального университета (ЮФУ) состоялся круглый стол, посвящённый вопросам охраны и коммерциализации IT-решений.
Роспатент и ЮФУ будут сотрудничать в IT-сфере
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  • © Maskot

Об этом сообщает ФАН.

«ЮФУ нацелен не только на сохранение кадрового потенциала, но и подготовку новых IT-специалистов, владеющих инструментами работы с ИС, способными создавать собственные компании», — заявила ректор университета Инна Шевченко.

По её словам, такие специалисты будут ориентированы на внутренние задачи технологического суверенитета, прежде всего, крупного и промышленного программного обеспечения и ПО двойного назначения.

По итогам круглого стола ЮФУ и Роспатент договорились подписать дорожную карту сотрудничества, которая призвана сформировать пакет лучших практик и кадровой базы для IT-сферы.

Ранее, как сообщал телеканал «360», в Московской области запускают специальные гранты для IT-компаний.

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