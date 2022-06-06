Декан Скворцов прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса
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«Мне кажется, что в нынешней ситуации необходимо подобрать ту модель образования, которая удобна и отвечает запросам рынка, науки и экономики», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
По его мнению, нужно делать то, что требуется стране, студентам и академическому сообществу.
Ранее в Минобрнауки сообщили, что все образовательные организации России исключены из Болонского процесса.
Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.