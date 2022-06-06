Декан Скворцов прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса

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Декан факультета международной журналистики МГИМО Ярослав Скворцов прокомментировал сообщение о том, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.
Декан Скворцов прокомментировал исключение российских вузов из Болонского процесса
  • Gettyimages.ru

«Мне кажется, что в нынешней ситуации необходимо подобрать ту модель образования, которая удобна и отвечает запросам рынка, науки и экономики», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его мнению, нужно делать то, что требуется стране, студентам и академическому сообществу.

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все образовательные организации России исключены из Болонского процесса.

Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

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