Депутат Смолин высказался об исключении российских вузов из Болонского процесса

Короткая ссылка
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал сообщение о том, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.
Депутат Смолин высказался об исключении российских вузов из Болонского процесса
  • Gettyimages.ru

«В Госдуме с моим участием подготовлен законопроект, согласно которому мы предполагаем вернуться к той системе, которая у нас была с 1996 по 2011 год, а именно к сосуществованию специалитета с системой «бакалавр плюс магистр», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, возврат к более качественному образованию будет постепенным.

Как отметил Смолин, некоторые учебные заведения оставят за собой право использовать систему из двух ступеней — это организации, которые готовят профессионалов для работы за рубежом.

«Университеты должны сохранить возможность готовить выпускников по двухступенчатой программе «бакалавр — магистр», когда это необходимо. Например, РУДН готовит в основном иностранных специалистов — для них такая система удобна. Другая версия применяется в МГУ, где программа бакалавриата интегрирована с программой магистратуры», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все образовательные организации России исключены из Болонского процесса.

Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить