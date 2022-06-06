Депутат Смолин высказался об исключении российских вузов из Болонского процесса

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин прокомментировал сообщение о том, что все российские образовательные организации исключены из Болонского образовательного процесса.

«В Госдуме с моим участием подготовлен законопроект, согласно которому мы предполагаем вернуться к той системе, которая у нас была с 1996 по 2011 год, а именно к сосуществованию специалитета с системой «бакалавр плюс магистр», — заявил он в беседе с изданием Pravda.Ru.

По его мнению, возврат к более качественному образованию будет постепенным.

Как отметил Смолин, некоторые учебные заведения оставят за собой право использовать систему из двух ступеней — это организации, которые готовят профессионалов для работы за рубежом.

«Университеты должны сохранить возможность готовить выпускников по двухступенчатой программе «бакалавр — магистр», когда это необходимо. Например, РУДН готовит в основном иностранных специалистов — для них такая система удобна. Другая версия применяется в МГУ, где программа бакалавриата интегрирована с программой магистратуры», — пояснил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Ранее в Минобрнауки сообщили, что все образовательные организации России исключены из Болонского процесса.

Об этом рассказал замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.