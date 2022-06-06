СК возбудил дело после обстрела села Тёткино в Курской области украинскими силовиками

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело после обстрела со стороны Украины посёлка Тёткино в Курской области.
СК возбудил дело после обстрела села Тёткино в Курской области украинскими силовиками
  • РИА Новости

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).

По данным следствия, утром 6 июня украинские силовики с целью совершения убийства неопредёленного круга лиц из числа жителей посёлка Тёткино «осуществили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и миномётов по объектам гражданской инфраструктуры».

Повреждены автомобиль, нежилые постройки, а также мост через реку Сейм.

Жертв среди мирного населения нет.

Утром 6 июня об обстреле села сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

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