СК возбудил дело после обстрела села Тёткино в Курской области украинскими силовиками
- РИА Новости
Дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору).
По данным следствия, утром 6 июня украинские силовики с целью совершения убийства неопредёленного круга лиц из числа жителей посёлка Тёткино «осуществили не менее 20 выстрелов из артиллерийских орудий и миномётов по объектам гражданской инфраструктуры».
Повреждены автомобиль, нежилые постройки, а также мост через реку Сейм.
Жертв среди мирного населения нет.
Утром 6 июня об обстреле села сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.