Губернатор Курской области рассказал о повреждениях в ходе обстрела села Тёткино
- РИА Новости
Как он сообщил в Telegram, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.
«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла», — написал он.
В результате обстрела сгорел один автомобиль и был повреждён сахарный завод.
Ранее стало известно об очередном обстреле посёлка Тёткино украинской армией.