Губернатор Курской области рассказал о повреждениях в ходе обстрела села Тёткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях в ходе обстрела села Тёткино со стороны украинских военных.

Как он сообщил в Telegram, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла», — написал он.

В результате обстрела сгорел один автомобиль и был повреждён сахарный завод.

Ранее стало известно об очередном обстреле посёлка Тёткино украинской армией.