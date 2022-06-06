Губернатор Курской области рассказал о повреждениях в ходе обстрела села Тёткино

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о повреждениях в ходе обстрела села Тёткино со стороны украинских военных.
Губернатор Курской области рассказал о повреждениях в ходе обстрела села Тёткино
  • РИА Новости

Как он сообщил в Telegram, в результате обстрела никто из местных жителей не пострадал.

«Основной удар наносился по местному мосту, есть повреждения. Сильно пострадал ближайший двухэтажный жилой дом на восемь квартир и хозяйственные пристройки рядом. В доме посекло крышу, полностью выбиты стёкла», — написал он.

В результате обстрела сгорел один автомобиль и был повреждён сахарный завод.

Ранее стало известно об очередном обстреле посёлка Тёткино украинской армией.

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