В Курской области сообщили о новом обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле посёлка Тёткино украинской армией.

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян посёлок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям», — сообщил он в своём Telegram.

Информация о повреждениях и возможных пострадавших в результате обстрела уточняется.

Ранее школьный учитель получил ранения осколками стекла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями села Воробжа Курской области.

В конце мая Старовойт заявил, что часть жителей населённых пунктов Глушковского района, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, переехали в пункты временного размещения.

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