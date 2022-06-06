В Курской области сообщили о новом обстреле посёлка Тёткино со стороны ВСУ

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередном обстреле посёлка Тёткино украинской армией.

«Сегодня рано утром был вновь обстрелян посёлок Тёткино в Глушковском районе. Удары наносились по мосту и местным предприятиям», — сообщил он в своём Telegram.

Информация о повреждениях и возможных пострадавших в результате обстрела уточняется.

Ранее школьный учитель получил ранения осколками стекла в результате обстрела украинскими вооружёнными формированиями села Воробжа Курской области.

В конце мая Старовойт заявил, что часть жителей населённых пунктов Глушковского района, пострадавших в результате обстрелов со стороны Украины, переехали в пункты временного размещения.