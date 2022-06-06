Депутат Костенко высказалась о перспективах экотуризма

Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко высказалась о перспективах экотуризма.

В пресс-центре «Парламентской газеты» она заявила, что в комитете создана рабочая группа, одна из главных задач которой заключается в развитии туристических маршрутов и троп.

Как пояснила депутат, созданием благоустроенных экотроп занимаются муниципалитеты, но все вопросы, которые они должны решать, находятся на федеральном уровне.

«В этой части нужно нормативное регулирование. В том числе нужна защита этих троп от стихийных вырубок, ведь владельцы вокруг тропы могут быть разные, которые могут зайти и закрыть источник туристического притяжения», — сказала Костенко.

По её словам, в рабочую группу по развитию экотуризма вошли депутаты и представители власти, а также руководители ассоциаций и объединений туриндустрии.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию экотуризма.