Депутат Костенко высказалась о перспективах экотуризма

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Зампред комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко высказалась о перспективах экотуризма.
Депутат Костенко высказалась о перспективах экотуризма
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В пресс-центре «Парламентской газеты» она заявила, что в комитете создана рабочая группа, одна из главных задач которой заключается в развитии туристических маршрутов и троп.

Как пояснила депутат, созданием благоустроенных экотроп занимаются муниципалитеты, но все вопросы, которые они должны решать, находятся на федеральном уровне.

«В этой части нужно нормативное регулирование. В том числе нужна защита этих троп от стихийных вырубок, ведь владельцы вокруг тропы могут быть разные, которые могут зайти и закрыть источник туристического притяжения», — сказала Костенко.

По её словам, в рабочую группу по развитию экотуризма вошли депутаты и представители власти, а также руководители ассоциаций и объединений туриндустрии.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Подмосковье рассказали о планах по развитию экотуризма.

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