Семьям погибших в ходе спецоперации на Украине росгвардейцев выплатят по 5 млн рублей

Членам семей сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР и на территории Сирии, выплатят по 5 млн рублей. Это следует из указа президента России Владимира Путина.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих... членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в указе.

Отмечается, что выплаты полагаются членам семей погибших сотрудников Росгвардии, которые имели специальное звание полиции и участвовали в военной спецоперации на Украине, в республиках Донбасса и на территории Сирии.

В марте Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.