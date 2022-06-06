Семьям погибших в ходе спецоперации на Украине росгвардейцев выплатят по 5 млн рублей

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Членам семей сотрудников Росгвардии, которые погибли в ходе спецоперации на Украине, в ДНР и ЛНР и на территории Сирии, выплатят по 5 млн рублей. Это следует из указа президента России Владимира Путина.
Семьям погибших в ходе спецоперации на Украине росгвардейцев выплатят по 5 млн рублей
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В случае гибели (смерти) военнослужащих... членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в указе.

Отмечается, что выплаты полагаются членам семей погибших сотрудников Росгвардии, которые имели специальное звание полиции и участвовали в военной спецоперации на Украине, в республиках Донбасса и на территории Сирии.

В марте Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.

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