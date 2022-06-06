Семьям погибших в ходе спецоперации на Украине росгвардейцев выплатят по 5 млн рублей
- РИА Новости
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«В случае гибели (смерти) военнослужащих... членам их семей осуществляется единовременная выплата в размере 5 млн рублей в равных долях», — говорится в указе.
Отмечается, что выплаты полагаются членам семей погибших сотрудников Росгвардии, которые имели специальное звание полиции и участвовали в военной спецоперации на Украине, в республиках Донбасса и на территории Сирии.
В марте Путин подписал федеральный закон, который наделяет участников специальной военной операции на Украине и в Донбассе статусом ветерана боевых действий.