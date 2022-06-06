Депутат Чернышов рассказал о самых популярных предметах ЕГЭ в 2022 году

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Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов рассказал о самых популярных предметах ЕГЭ в 2022 году.
Депутат Чернышов рассказал о самых популярных предметах ЕГЭ в 2022 году
  • РИА Новости

«Выбор предметов у участников ЕГЭ в этом году традиционен. Лидируют, безусловно, русский язык (96%), математика базовая (48%) и математика профильная (46%), обществознание (45% сдают)», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, самое главное — информационные и компьютерные технологии обогнали физику.

«Есть постоянный рост интереса. Ребята активно участвуют, поступают, причём экзамен по информатике отлажен, проходит на компьютерах», — добавил он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области более 25 тыс. школьников написали ЕГЭ по русскому языку в понедельник, 30 мая.

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