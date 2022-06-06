Тихоокеанский флот продолжит работу по очистке побережья Арктики от мусора

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Тихоокеанский флот продолжит работу по очистке острова Врангеля от бытового и хозяйственного мусора.
Тихоокеанский флот продолжит работу по очистке побережья Арктики от мусора
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Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на сайт Минобороны России.

В состав сводного подразделения войдут около 50 человек и десять единиц техники.

«Отряд судов обеспечения ТОФ доставит подразделение на остров Врангеля и по окончании работ вывезет с этих территорий различный бытовой мусор, в том числе старые ёмкости из-под горюче-смазочных материалов. Все эти отходы будут доставлены на материк для последующей утилизации», — рассказали в пресс-службе ТОФ.

Работы на острове в 2022 году должны быть завершены к ноябрю.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в День эколога, 5 июня, в 15 регионах страны при поддержке Российского экологического оператора волонтёры собрали тонны отходов.

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