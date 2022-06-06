Аэропорт Орска временно закрыт из-за дефекта покрытия ВПП

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Аэропорт оренбургского Орска закрыт на ремонт после обнаружения дефекта покрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает пресс-служба губернатора региона.
Аэропорт Орска временно закрыт из-за дефекта покрытия ВПП
  • РИА Новости

«Службы аэропорта оперативно обнаружили дефект покрытия взлётно-посадочной полосы. Для обеспечения безопасности пассажиров и экипажей аэропорт Орска был закрыт, маршруты рейсов изменены», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что два рейса, следовавших в Орск из Москвы и Санкт-Петербурга, направлены на запасные аэродромы. 

Для их пассажиров будет организован бесплатный трансфер до Орска и Оренбурга.

Ранее стало известно, что режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 6 июня.

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