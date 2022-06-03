Шереметьево приостановит работу межтерминальных поездов с 6 июня

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Аэропорт Шереметьево временно прекратит работу межтерминальных поездов с 6 июня 2022 года.
Шереметьево приостановит работу межтерминальных поездов с 6 июня
  • РИА Новости

«Международный аэропорт Шереметьево с 00:00 мск 6 июня 2022 года приостанавливает движение поездов межтерминального перехода (МТП)», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Отмечается, что это связано с временным закрытием терминалов D, E и F и, как следствие, отсутствием трансферного пассажиропотока между терминальными комплексами.

Ранее стало известно, что режим временного ограничения полётов в 11 аэропортов юга и центральной части России продлён до 6 июня.

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