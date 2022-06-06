В американской лапше быстрого приготовления нашли генетически модифицированную сою

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Роспотребнадзор приостановил ввоз пищевой продукции американской компании Nissin Foods после того, как в лапше быстрого приготовления была обнаружена генетически модифицированная соя.
В американской лапше быстрого приготовления нашли генетически модифицированную сою
  • Gettyimages.ru

«Роспотребнадзор информирует об обнаружении в американской лапше быстрого приготовления «Nissin Cup Noodle с говядиной» (производитель — Nissin Foods (USA) Co, дата изготовления — 4 октября 2021 [года], срок годности — 12 месяцев) генетически модифицированной сои», — цитирует ведомство ТАСС

Чтобы не допустить «негативного воздействия на здоровье людей», Роспотребнадзор приостановил ввоз и обращение продукции производства Nissin Foods, отметили в Роспотребнадзоре.

В мае 2019 года в отношении компании Nestle в России возбудили дело об административном нарушении из-за того, что в каше производителя обнаружили генетически модифицированную папайю.

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