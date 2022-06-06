Экономист Лобода прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

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Экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
Экономист Лобода прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
  • Gettyimages.ru

«Ценообразование бензина в России уже порядка 30 лет имеет свою особенную формулу. В цене почти 75% составляют акциз и другие налоги. Падения и взлёты мировых котировок нефти, тем более санкции, практически не влияют на розничную цену литра топлива на автозаправке», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, всё дело в регулировании рынка со стороны государства.

Как отметил Лобода, Россия остаётся мощнейшей нефтяной державой с колоссальными мощностями нефтепереработки.

Ранее финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.

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