Аналитик Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

Короткая ссылка
Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.
Аналитик Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин
  • Gettyimages.ru
  • © Artit Fongfung / EyeEm

«Что касается цен на бензин и дизель на АЗС в июне 2022 года, а также в среднесрочной перспективе, то они сильно расти не будут, а в каких-то регионах даже снизятся. Однако значимого снижения цен для потребителей не будет, равно как и не будет активного роста», — заявил он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман выразил мнение, что разумным ориентиром по росту розничных цен на топливо можно считать общий уровень годовой инфляции в России.

«Прогноз Минэкономразвития России на 2022 год говорит о годовой инфляции в 17,5%, но есть высокая вероятность, что итоговый показатель окажется ниже, около 12—14%», — сказал он.

Ранее первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал прокомментировал снижение цен на бензин в стране.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить