Аналитик Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин

Финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев прокомментировал ситуацию с ценами на бензин.

«Что касается цен на бензин и дизель на АЗС в июне 2022 года, а также в среднесрочной перспективе, то они сильно расти не будут, а в каких-то регионах даже снизятся. Однако значимого снижения цен для потребителей не будет, равно как и не будет активного роста», — заявил он в беседе с Life.ru.

Со своей стороны, главный аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман выразил мнение, что разумным ориентиром по росту розничных цен на топливо можно считать общий уровень годовой инфляции в России.

«Прогноз Минэкономразвития России на 2022 год говорит о годовой инфляции в 17,5%, но есть высокая вероятность, что итоговый показатель окажется ниже, около 12—14%», — сказал он.

Ранее первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал прокомментировал снижение цен на бензин в стране.