В «Опоре России» прокомментировали ситуацию с ценами на бензин

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Первый вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал прокомментировал снижение цен на бензин в стране.
В «Опоре России» прокомментировали ситуацию с ценами на бензин
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

«Да, снижение цен на топливо можно наблюдать во многих регионах. При этом важно отметить, что оно носит не скачкообразный, а плавный характер. Скорее всего, эта тенденция ещё некоторое время будет сохраняться — и рынок вернётся к значениям середины 2021 года», — рассказал он в беседе с Life.ru.

Эксперты полагают, что снижение цен на бензин и дизельное топливо — это результат профицита на внутреннем рынке. На фоне санкций снизился экспорт этих товаров за рубеж, что в результате привело к резкому увеличению товарных запасов и снижению оптовых цен на топливо на бирже, а следовательно, перешли к снижению и розничные цены на АЗС.

Ранее заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» планы Германии по СПГ.

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