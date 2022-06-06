Голикова заявила, что здания ПФР после объединения с ФСС планируют передать под стационары

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Административные здания, которые освободятся после объединения Пенсионного фонда России (ПФР) и Фонда соцстрахования (ФСС), передадут под стационары или бюро медико-социальной экспертизы. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Голикова заявила, что здания ПФР после объединения с ФСС планируют передать под стационары
  • РИА Новости

«После объединения ПФР и Фонда соцстрахования высвободившиеся административные здания в регионах будут переданы под размещение стационаров или бюро медико-социальной экспертизы», — приводит её слова глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в Telegram.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что единый Фонд обязательного пенсионного и социального страхования появится уже в следующем году.

Позднее правительство России внесло в Госдуму законопроект об объединении Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

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