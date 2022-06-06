В Москве принимают заявки на участие в проекте для старшеклассников «Лето моей карьеры»
- РИА Новости
Отмечается, что подростки в возрасте 14—17 лет в рамках инициативы смогут развить аналитические и личностные навыки.
Кроме того, у них будет возможность заняться разработкой социально значимых городских проектов, пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.
Проект организуют четвёртый раз. За всё время в нём поучаствовали 4 тыс. старшеклассников.
Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.