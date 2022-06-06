В Москве принимают заявки на участие в проекте для старшеклассников «Лето моей карьеры»

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В Москве стартовал приём заявок на участие в бесплатном профориентационном проекте «Лето моей карьеры», который предназначен для ознакомления подростков с актуальными профессиями. Мероприятия пройдут с 1 по 22 июля.
В Москве принимают заявки на участие в проекте для старшеклассников «Лето моей карьеры»
  • РИА Новости

Отмечается, что подростки в возрасте 14—17 лет в рамках инициативы смогут развить аналитические и личностные навыки.

Кроме того, у них будет возможность заняться разработкой социально значимых городских проектов, пишет издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.

Проект организуют четвёртый раз. За всё время в нём поучаствовали 4 тыс. старшеклассников.

Ранее ФАН сообщало, что просветительский марафон «Новые горизонты», организованный российским обществом «Знание», прошёл в мае в разных городах России.

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