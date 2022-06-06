Аналитики назвали самые популярные направления у туристов в России на июньские праздники

Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, чтобы выяснить, какие российские направления для туризма стали самыми популярными среди путешественников на июньские праздники (11—13 июня).

Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты к Дню России в Москву — доля бронирований составила 24,7% от всех заказов по внутренним направлениям, пишут «Известия».

На втором месте Санкт-Петербург (14,4%), на третьем — Сочи (10,5%). Также в первой пятёрке Калининград (7,6%) и Минеральные Воды (5,3%).

Доля зарубежных бронирований на праздничные выходные составляет 16% от общего числа. В список популярных стран входят Турция, куда оформили 22,9% заказов от всех международных направлений, Киргизия (12%), Казахстан (7,6%), Армения (5,9%) и ОАЭ (5,3%).

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.