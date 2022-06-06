Аналитики назвали самые популярные направления у туристов в России на июньские праздники
- РИА Новости
Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты к Дню России в Москву — доля бронирований составила 24,7% от всех заказов по внутренним направлениям, пишут «Известия».
На втором месте Санкт-Петербург (14,4%), на третьем — Сочи (10,5%). Также в первой пятёрке Калининград (7,6%) и Минеральные Воды (5,3%).
Доля зарубежных бронирований на праздничные выходные составляет 16% от общего числа. В список популярных стран входят Турция, куда оформили 22,9% заказов от всех международных направлений, Киргизия (12%), Казахстан (7,6%), Армения (5,9%) и ОАЭ (5,3%).
Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.