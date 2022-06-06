Аналитики назвали самые популярные направления у туристов в России на июньские праздники

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Сервис для планирования путешествий OneTwoTrip провёл исследование, чтобы выяснить, какие российские направления для туризма стали самыми популярными среди путешественников на июньские праздники (11—13 июня).
Аналитики назвали самые популярные направления у туристов в России на июньские праздники
  • РИА Новости

Чаще всего клиенты сервиса приобретают авиабилеты к Дню России в Москву — доля бронирований составила 24,7% от всех заказов по внутренним направлениям, пишут «Известия».

На втором месте Санкт-Петербург (14,4%), на третьем — Сочи (10,5%). Также в первой пятёрке Калининград (7,6%) и Минеральные Воды (5,3%).

Доля зарубежных бронирований на праздничные выходные составляет 16% от общего числа. В список популярных стран входят Турция, куда оформили 22,9% заказов от всех международных направлений, Киргизия (12%), Казахстан (7,6%), Армения (5,9%) и ОАЭ (5,3%).

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

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