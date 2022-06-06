В Москве сообщили об истощении запасов импортного алкоголя для российских ресторанов

Запасов импортного алкоголя российским ресторанам хватит до осени, чувствуется острая нехватка крепких напитков — рома, виски и вермута, — заявил омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», — сказал он РИА Новости.

По словам омбудсмена, проблемы связаны с тем, что крепкий алкоголь поставляли владеющие заводами компании — Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi Martini и другие.

«Эти крупные игроки присутствовали на нашем рынке и продавали алкоголь через дистрибьюторов типа AST. В данный момент они остановили поставки... Алкоголь объективно заканчивается», — пояснил Миронов.

Он отметил, что для восполнения объёмов алкоголя в России необходимы поставки импортных напитков через третьи страны наряду с жёсткими правилами и регулированием.

Ранее несколько крупных дистрибьюторов алкоголя заявили о прекращении отгрузок продукции в связи с резким ростом курса валют.

По словам Ивана Морковцева, входящего в десятку лучших барменов России, это уже привело к росту затрат на закупку, особенно для небольших заведений.