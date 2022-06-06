На Камчатке анонсировали открытие первой в России детской школы сёрфинга

На Халактырском пляже в лагере «Snowave Kamchatka» 11 июня состоится церемония открытия первой в России государственной детской спортивной школы по сёрфингу.

Как сообщает портал регионального правительства, в школу зачислили 76 детей в возрасте от 9 до 16 лет.

«В этом направлении мы первооткрыватели... Сейчас мы держим связь с нашими друзьями из Австралии, где сёрфинг является национальным видом спорта и есть большая практическая база преподавания», — заявил основатель детской школы «Snowave Kamchatka» Антон Морозов.

В классических дисциплинах сёрфинг на короткой и длинной доске в России представлен во Владивостоке, Сахалине, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде и республике Крым.

До этого сообщалось о планах открыть первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом в Москве.

В 2021 году бразилец Итало Феррейра завоевал золотую медаль по сёрфингу на Олимпийских играх в Токио.