На Камчатке анонсировали открытие первой в России детской школы сёрфинга
Как сообщает портал регионального правительства, в школу зачислили 76 детей в возрасте от 9 до 16 лет.
«В этом направлении мы первооткрыватели... Сейчас мы держим связь с нашими друзьями из Австралии, где сёрфинг является национальным видом спорта и есть большая практическая база преподавания», — заявил основатель детской школы «Snowave Kamchatka» Антон Морозов.
В классических дисциплинах сёрфинг на короткой и длинной доске в России представлен во Владивостоке, Сахалине, Санкт-Петербурге, Сочи, Калининграде и республике Крым.
До этого сообщалось о планах открыть первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом в Москве.
В 2021 году бразилец Итало Феррейра завоевал золотую медаль по сёрфингу на Олимпийских играх в Токио.