Постпредство России в День русского языка расскажет о русскоязычных ресурсах ООН

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В День русского языка 6 июня постпредство России в ООН запустит в соцсетях проект, в рамках которого расскажет о русскоязычных ресурсах организации, заявил пресс-секретарь российской миссии Федор Стржижовский.

«В этом году мы расскажем подписчикам наших социальных сетей об официальных русскоязычных медиаресурсах ООН... Мы решили рассказать не только о наиболее посещаемых сайтах... но и об очень важных ооновских подразделениях и программах», — цитирует его РИА Новости.

По словам Стржижовского, цель проекта заключается в том, чтобы продемонстрировать интерес глобальной повестки при всей своей сложности.

В рамках мероприятий в штаб-квартире ООН с приветственным словом выступят руководители дипмиссий и замгенсека ООН, а слушатели языковых курсов ООН прочтут стихи на русском языке.

Ранее ректор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина Маргарита Русецкая рассказала о программах по продвижению русского языка за рубежом.

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