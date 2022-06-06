Неизвестные взломали сайт Минстроя России

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В ночь с 5 на 6 июня хакеры взломали официальный сайт Минстроя России и пригрозили утечкой данных граждан страны.

«Все персональные данные пользователей Минстроя Российской Федерации, а возможно, и не только, будут выложены в общий доступ», — следует из сообщения на странице ведомства.

Хакеры потребовали у администраторов сайта перевести им на счёт 0,5 биткоина, чтобы избежать утечки.

В феврале группа хакеров Anonymous взломала сайты агентства ТАСС, а также изданий «Коммерсантъ», «Известия» и Forbes.

В России в 2020 году хакеры совершили 130 кибератак на российские банки, что в два с лишним раза больше, чем в 2019 году.

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