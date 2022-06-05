Кабмин России выделит ещё 5,6 млрд рублей для выплат на детей в ряде регионов
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Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
Отмечается, что деньги будут направлены в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Республику Дагестан.
Согласно сообщению, необходимость в дополнительном финансировании связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах.
Ранее Мишустин заявил, что правительство выделит около 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии.