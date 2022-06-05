Кабмин России выделит ещё 5,6 млрд рублей для выплат на детей в ряде регионов

Российское правительство направит дополнительные 5,6 млрд рублей в ряд регионов для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отмечается, что деньги будут направлены в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Республику Дагестан.

Согласно сообщению, необходимость в дополнительном финансировании связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах.

Ранее Мишустин заявил, что правительство выделит около 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии.