Кабмин России выделит ещё 5,6 млрд рублей для выплат на детей в ряде регионов

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Российское правительство направит дополнительные 5,6 млрд рублей в ряд регионов для выплат на детей в возрасте от трёх до семи лет из малообеспеченных семей.
Кабмин России выделит ещё 5,6 млрд рублей для выплат на детей в ряде регионов
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Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

Отмечается, что деньги будут направлены в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также в Республику Дагестан.

Согласно сообщению, необходимость в дополнительном финансировании связана с уточнением числа получателей выплат в этих регионах.

Ранее Мишустин заявил, что правительство выделит около 1,7 трлн рублей на пособия и пенсии.

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