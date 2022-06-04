Власти Санкт-Петербурга заявили о завершении подготовки города к проведению ПМЭФ

Власти Санкт-Петербурга завершают работы по подготовке города к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ).

«По поручению губернатора Александра Беглова Комитет по благоустройству, подведомственные предприятия, работники садово-паркового хозяйства завершают подготовку главных магистралей и мест проведения форума», — говорится в сообщении пресс-службы администрации губернатора города.

На Московском проспекте, Пулковском шоссе, Витебском проспекте, на Благодатной улице, на площади Победы выполнили работы по цветочному оформлению пространства.

По информации городской администрации, всего было задействовано почти 13 тыс. кашпо с растениями разных видов.

Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум в 2022 году состоится 15—18 июня. Страной — гостем форума станет Египет.

Ранее ФАН передавало, что фестиваль культуры «Петербургские сезоны» пройдёт в рамках ПМЭФ-2022.