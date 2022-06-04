В России за сутки госпитализированы 1493 человека с коронавирусом
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Всего за 24 часа выявлен 4101 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4188 заболевших.
Об этом сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 82 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 78 пациентов.
Также за сутки выздоровели 5132 человека, накануне — 5234.
Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.