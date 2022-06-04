В России за сутки госпитализированы 1493 человека с коронавирусом

За сутки в России госпитализировали 1493 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, накануне — 2093.

Всего за 24 часа выявлен 4101 случай инфицирования коронавирусом. Днём ранее зафиксировали 4188 заболевших.

Об этом сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 82 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 78 пациентов.

Также за сутки выздоровели 5132 человека, накануне — 5234.

Ранее иммунолог и аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.