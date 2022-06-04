Юрист Старожильцева сообщила о дополнительных выплатах для ряда категорий граждан

Глава комиссии по защите социальных и экономических прав Ассоциации юристов России Оксана Старожильцева сообщила о положенных дополнительных выплатах для ряда категорий россиян.

По её словам, к ним относятся инвалиды и дети-инвалиды, ветераны и члены семей погибших ветеранов, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и т. д., а также пострадавшие от воздействия радиации, герои Труда, герои России и СССР, кавалеры некоторых орденов.

При этом на автоматическое получение допвыплат смогут рассчитывать только граждане, получающие пенсию по инвалидности. Остальным необходимо обратиться в ПФР или МФЦ с заявлением.

Отмечается, что выплаты могут получить также россияне, ухаживающие за престарелыми, за нуждающимися в помощи и за гражданами свыше 80 лет.

«Размер компенсационной выплаты составляет 1200 рублей ежемесячно, но есть важное условие: тот, кто ухаживает, должен быть безработным», — сообщила Старожильцева в интервью «Прайм».

Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец ранее рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.