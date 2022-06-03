Волынец назвала порядок получения выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет

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Уполномоченный по правам ребёнка в Татарстане Ирина Волынец рассказала, как российские семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет с невысокими доходами смогут получить новую выплату от государства.
Волынец назвала порядок получения выплаты для семей с детьми от 8 до 17 лет
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Выплаты предоставляются в заявительном порядке, а размер пособия зависит от ежемесячного дохода семьи, объяснила Волынец в разговоре с Nation News.

«От соотношения средств семьи к прожиточному минимуму зависит и та выплата, которую могут получать на ребёнка. Всё зависит от того, сколько прожиточных минимумов приходится на каждого члена семьи путём сложения доходов родителей и деления на количество членов семьи. При этом выплату можно получать на каждого ребёнка», — рассказала эксперт.

Волынец подчеркнула, что выплата является ежемесячной. Заявление на её получение нужно подать через госуслуги. Выплаты начисляются с момента подачи заявления.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал о мерах поддержки многодетных семей в Севастополе.

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