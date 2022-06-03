Специалист в области туризма Шустикова высказалась об электронных путёвках

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Директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова высказалась об электронных путёвках.
Специалист в области туризма Шустикова высказалась об электронных путёвках
  • Gettyimages.ru

«Электронная путёвка позволяет отслеживать по номеру заключённого договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет, забронирован ли отель», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, информация о путешествии будет отражаться в виде двухмерного штрихового кода.

Президент России Владимир Путин подписал закон о функционировании на территории государства единой информационной системы «Электронная путёвка».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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