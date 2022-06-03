Специалист в области туризма Шустикова высказалась об электронных путёвках

Директор по развитию и коммуникациям Tvil.ru Оксана Шустикова высказалась об электронных путёвках.

«Электронная путёвка позволяет отслеживать по номеру заключённого договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет, забронирован ли отель», — заявила она в беседе с изданием «ПолитЭксперт».

По её словам, информация о путешествии будет отражаться в виде двухмерного штрихового кода.

Президент России Владимир Путин подписал закон о функционировании на территории государства единой информационной системы «Электронная путёвка».

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.