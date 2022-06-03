РЭО представил цифровую платформу экомониторинга

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев представил цифровую платформу экомониторинга на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
РЭО представил цифровую платформу экомониторинга
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Об этом сообщает телеканал «360».

«Один из цифровых продуктов, над которым работает РЭО, — это пилотный проект комплексной системы экологического мониторинга окружающей среды ФГИС «Экомониторинг». Предполагается, что благодаря цифровой платформе станет возможным собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и предоставлять информацию о состоянии окружающей среды на территории отдельных субъектов России», — заявил Буцаев.

По его словам, система обеспечит сбор данных обо всех компонентах экомониторинга, в том числе о состоянии воздуха, водных ресурсов, земель, животного мира, а также об объектах негативного воздействия на окружающую среду и климат.

Ранее, как сообщало РИАМО, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приветствуя участников экологического форума в Красногорске, заявил о важности темы экологии для региона.

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