РЭО представил цифровую платформу экомониторинга

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев представил цифровую платформу экомониторинга на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Об этом сообщает телеканал «360».

«Один из цифровых продуктов, над которым работает РЭО, — это пилотный проект комплексной системы экологического мониторинга окружающей среды ФГИС «Экомониторинг». Предполагается, что благодаря цифровой платформе станет возможным собирать, хранить, обрабатывать, анализировать и предоставлять информацию о состоянии окружающей среды на территории отдельных субъектов России», — заявил Буцаев.

По его словам, система обеспечит сбор данных обо всех компонентах экомониторинга, в том числе о состоянии воздуха, водных ресурсов, земель, животного мира, а также об объектах негативного воздействия на окружающую среду и климат.

Ранее, как сообщало РИАМО, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, приветствуя участников экологического форума в Красногорске, заявил о важности темы экологии для региона.