В Москве 40 тысяч человек нашли работу с помощью службы занятости с начала года

В Москве почти 40 тыс. человек нашли работу с помощью службы занятости с начала 2022 года.

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на сайт мэра.

Из 40 тыс. трудоустроившихся треть соискателей работают в сфере услуг. Почти 19% получили работу на офисных позициях, ещё 15% трудятся на предприятиях оптовой и розничной торговли.

«Трудоустройство — приоритетная задача столичной службы занятости. Нам важно сделать этот процесс как можно более эффективным. Ещё три года назад в ходе модернизации мы отказались от формальных подходов к трудоустройству в пользу адресной помощи кандидатам», — заявил глава Департамента труда и социальной защиты Евгений Стружак.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал уход ряда зарубежных компаний из России и возможные последствия этого для рынка труда.