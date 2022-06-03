Специалист по недвижимости Савченко прокомментировал ситуацию с ценами на жильё

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Генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко прокомментировал ситуацию с ценами на жильё.
Специалист по недвижимости Савченко прокомментировал ситуацию с ценами на жильё
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В беседе с Life.ru он выразил мнение, что на данный момент предпосылок для снижения цен нет.

«Это связано и с увеличением затрат на строительные материалы и их логистику, и со снижением объёма предложения. Себестоимость строительства дешевле не станет», — сказал он.

По его словам, в настоящее время наблюдается возврат интереса к недвижимости.

«По данным аналитиков, 67% россиян планируют улучшить свои жилищные условия в этом году, и мы надеемся, что постепенно спрос может восстановиться к уровню 2021 года», — заключил Савченко.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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