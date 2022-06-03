В Пермском крае пройдёт спортивно-музыкальный фестиваль

В поселке Бым Кунгурского района Пермского края 23—24 июля пройдёт первый спортивно-музыкальный фестиваль White Fest.

«Тысяча участников со всей России выйдут на старт, чтобы финишировать у стен настоящей культурно-исторической достопримечательности — Белогорского монастыря», — приводит URA.RU сообщение фестиваля.

Отмечается, что будет организовано пять маршрутов для любых уровней подготовки.

Для велосипедистов подготовлены трассы на 15, 30 или 50 км.

Ранее стало известно, что по итогам всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» Нижний Новгород вновь признан беговой столицей России — 15 тыс. участников полумарафона из этого города показали лучший результат в стране, набрав 27,18 итоговых зачётных балла.