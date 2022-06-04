Слуцкий заявил о планах продолжить курс Жириновского

Новый председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о планах продолжить курс Владимира Жириновского.

«Программы не ставятся на стоп, а развиваются и возрастают. В ЛДПР пришли не могильщики, а люди, которые продолжат курс Жириновского, и это по-прежнему партия Жириновского», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, это будет ради памяти Жириновского и трёхсот с лишним тысяч человек, которые доверили ему руководство.

Слуцкий избран новым председателем партии ЛДПР в ходе внеочередного съезда высшего совета этой политсилы.

Бывший лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.