Суд приговорил экс-замглавы Минобрнауки России Лукашевич к 6,5 года колонии
Мещанский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшую замминистра образования и науки России Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Также Лукашевич была оштрафована на 800 тыс. рублей.
Ранее Лукашевич была признана виновной по делу о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей.
Она была арестована в июле 2020 года.
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