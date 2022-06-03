Суд приговорил экс-замглавы Минобрнауки России Лукашевич к 6,5 года колонии

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Мещанский суд Москвы приговорил к 6,5 года колонии бывшую замминистра образования и науки России Марину Лукашевич по делу о мошенничестве.
Суд приговорил экс-замглавы Минобрнауки России Лукашевич к 6,5 года колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

Также Лукашевич была оштрафована на 800 тыс. рублей.

Ранее Лукашевич была признана виновной по делу о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей.

Она была арестована в июле 2020 года.

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