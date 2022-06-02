Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич признана виновной по делу о хищении 50 млн рублей

Мещанский суд Москвы признал виновной экс-замглавы Минобрнауки России Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей.

РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости. Суд признал Лукашевич виновной по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере). Гособвинение попросило приговорить Лукашевич к 7,5 года колонии и штрафу. Она была арестована в июле 2020 года.