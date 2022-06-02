Экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич признана виновной по делу о хищении 50 млн рублей
Мещанский суд Москвы признал виновной экс-замглавы Минобрнауки России Марину Лукашевич по делу о мошенничестве на сумму свыше 50 млн рублей.
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Суд признал Лукашевич виновной по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).
Гособвинение попросило приговорить Лукашевич к 7,5 года колонии и штрафу.
Она была арестована в июле 2020 года.
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