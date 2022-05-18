Прокурор просит 7,5 года колонии для обвиняемой в мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что такое наказание было запрошено во время прений сторон в Мещанском суде Москвы.
«Прошу суд признать Лукашевич виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК России и назначить наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тыс. рублей», — сказала прокурор.
6 июля 2020 года экс-замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич была арестована по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.
20 июля 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности замглавы Минобрнауки.