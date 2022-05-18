Прокурор просит 7,5 года колонии для обвиняемой в мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки

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Гособвинение просит приговорить к 7,5 года колонии и штрафу бывшего заместителя главы Минобрнауки Марину Лукашевич, обвиняемую в крупном мошенничестве.
Прокурор просит 7,5 года колонии для обвиняемой в мошенничестве экс-замглавы Минобрнауки
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что такое наказание было запрошено во время прений сторон в Мещанском суде Москвы.

«Прошу суд признать Лукашевич виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК России и назначить наказание в виде 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима, а также штрафа в размере 800 тыс. рублей», — сказала прокурор.

6 июля 2020 года экс-замглавы Минобрнауки Марина Лукашевич была арестована по делу о мошенничестве на сумму более 50 млн рублей.

20 июля 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Лукашевич от должности замглавы Минобрнауки.

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