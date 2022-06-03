В парках Москвы пройдут мероприятия по самокатному спорту

Летом в восьми парках Москвы пройдут мероприятия по самокатному спорту, сообщает телеканал НТВ со ссылкой на пресс-службу Мосгорпарка.

«В большинстве парков пройдут показательные выступления райдеров индустрии самокатного спорта, открытые мастер-классы для всех желающих, игры и эстафеты, а также локальные турниры с призами для самых смелых участников от пяти до 16 лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мероприятия будут проходить в течение всего лета по выходным.

Заезды и турниры состоятся в Лианозовском парке, парке у Джамгаровского пруда, в сквере по Олонецкому проезду, Перовском парке, парке 50-летия Октября, в парке им. Ю.М. Лужкова, в парках «Ходынское поле» и «Красная Пресня».

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.