В Москве запускают новый проект по организации качественного досуга во дворах

Центр молодёжного парламентаризма совместно с программой мэра Москвы «Мой район» запускают масштабный проект «Наш двор — Добрые соседи». Порядка 300 мероприятий различного формата организуют в столице по этому случаю.

Об этом сообщает Life.ru.

«Наша цель — сделать каждый уголок столицы отличным местом отдыха для всей семьи. Районы должны иметь собственную атмосферу, яркие праздники, а люди — возможность качественно проводить досуг, не выезжая в центр. И «Наш двор — Добрые соседи» — именно тот проект, который сможет изменить привычное представление о времяпровождении жителей Москвы», — поделилась директор Центра молодёжного парламентаризма Майя Зинина.

Проект стартует 4 июня и будет идти каждые выходные на городских площадках.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.