В Москве запускают новый проект по организации качественного досуга во дворах
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
«Наша цель — сделать каждый уголок столицы отличным местом отдыха для всей семьи. Районы должны иметь собственную атмосферу, яркие праздники, а люди — возможность качественно проводить досуг, не выезжая в центр. И «Наш двор — Добрые соседи» — именно тот проект, который сможет изменить привычное представление о времяпровождении жителей Москвы», — поделилась директор Центра молодёжного парламентаризма Майя Зинина.
Проект стартует 4 июня и будет идти каждые выходные на городских площадках.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что в Москве возобновились бесплатные тренировки в городских парках.