Летняя театральная школа открылась в Подмосковье

В подмосковном Звенигороде открылась Международная летняя театральная школа.

К ней присоединились 95 профессиональных молодых артистов из России и ближнего зарубежья, передаёт ОТР.

Специалисты лучших театральных вузов страны проведут интенсивный курс по актёрскому мастерству, вокалу, танцам, сценической речи и другим дисциплинам. Актёры смогут также поработать с именитыми режиссёрами российских театров.

«Школа создана не для того, чтобы поменять актёра, а для того, чтобы дать ему чуть больше навыков, чуть больше мастерства, чуть больше идей, как самому работать с текстом, с режиссёром», — рассказал художественный руководитель летней школы, председатель СТД народный артист России Александр Калягин.

Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.