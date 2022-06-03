Летняя театральная школа открылась в Подмосковье
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К ней присоединились 95 профессиональных молодых артистов из России и ближнего зарубежья, передаёт ОТР.
Специалисты лучших театральных вузов страны проведут интенсивный курс по актёрскому мастерству, вокалу, танцам, сценической речи и другим дисциплинам. Актёры смогут также поработать с именитыми режиссёрами российских театров.
«Школа создана не для того, чтобы поменять актёра, а для того, чтобы дать ему чуть больше навыков, чуть больше мастерства, чуть больше идей, как самому работать с текстом, с режиссёром», — рассказал художественный руководитель летней школы, председатель СТД народный артист России Александр Калягин.
Ранее НСН сообщала, что фестиваль искусств «Черешневый лес» открылся в Москве, он продлится до 29 июля.