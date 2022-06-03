В Подмосковье назвали инвестирующие в регион дружественные страны

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Проекты Московской области получили инвестиционную поддержку от десяти дружественных стран, заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.
В Подмосковье назвали инвестирующие в регион дружественные страны
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«На территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объём инвестиций по этим проектам составляет около 90 млрд рублей», — цитирует Зиновьеву телеканал «360».

Отмечается, что в топ-4 инвесторов региона входят Индия, Турция, КНР и Вьетнам.

Компании из Индии и Турции суммарно открыли десять производственных предприятий в области.

Ранее НСН сообщала, что в Москве 22 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального квартала.

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