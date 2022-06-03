В Подмосковье назвали инвестирующие в регион дружественные страны

Проекты Московской области получили инвестиционную поддержку от десяти дружественных стран, заявила заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева.

«На территории Подмосковья заявлено 23 инвестиционных проекта, которые уже завершены или находятся в процессе реализации. Общий объём инвестиций по этим проектам составляет около 90 млрд рублей», — цитирует Зиновьеву телеканал «360».

Отмечается, что в топ-4 инвесторов региона входят Индия, Турция, КНР и Вьетнам.

Компании из Индии и Турции суммарно открыли десять производственных предприятий в области.

Ранее НСН сообщала, что в Москве 22 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального квартала.