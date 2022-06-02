В Подмосковье привлекли более 4,5 млрд рублей инвестиций в мае

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В мае 2022 года при участии Корпорации развития Московской области (КРМО) в регион удалось привлечь инвестиции в размере 4,5 млрд рублей.
В Подмосковье привлекли более 4,5 млрд рублей инвестиций в мае
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Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства инвестиций, промышленности и науки.

«Для предпринимателей Подмосковья разработан широкий пакет региональных мер поддержки, что позволяет сохранять высокий уровень инвестиционной активности в регионе. Всего с начала 2022 года при участии КРМО в Подмосковье привлечено свыше 30 инвесторов», — заявила зампред правительства, министр инвестиций промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

По её словам, все инвесторы, привлечённые в мае, являются российскими.

Ранее НСН сообщала, что в Москве 22 млрд рублей инвестируют в создание нового индустриального квартала.

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